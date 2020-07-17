【瑞銀推介】大巿現「後抽」　留意恒指ATMX認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：本周港股走勢基本上與上周反轉，失守26,000點後持續捱沽，至周四(16日)在A股拖累下，以「ATM」為氣氛之首的恒指直插穿25,000點收市。不過觀乎當日人民幣匯價穩定，日本、美股無異、中國債市亦無大變，不少投資者都對跌市摸不着頭腦。

上周環球股市以中、港兩地股市升得最凌厲，加上上述觀察，投資者可留意25,000點會否為技術上調整升勢的「後抽」。恒指由3月見底反彈以來，4至6月期間一直受制24,600至25,000點的阻力。投資者可留意這個水平會否由阻力變成短線支持位。若看好升市未完，可留意恒指及剛大幅調整的ATMX的CALL輪博反彈：

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