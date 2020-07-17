中國經濟：上半年核准54個固產投項目　涉4944億人幣

內地媒體報道，中國國國家發改委表示，6月份批准了114億元人民幣(下同)的固定資產投資項目，上半年共審批核准固定資產投資項目54個，總投資4,944億元。

發改委稱，將積極謀劃推進新的重大項目。西寧至成都、西安至十堰等鐵路項目已批覆，西安、蘭州、西寧等樞紐機場改擴建項目即將開工建設。按照今年7月國務院常務會議部署，加快推進防洪減災、水資源優化配置、灌溉節水和供水、水生態保護修覆、智慧水利等150項重大水利工程建設，總投資達1.29萬億元。

發改委預計下半年消費物價指數(CPI)漲幅與上半年相比將會趨緩，全年呈現前高後低的走勢。另方面，今年加大減稅降費力度，目前已超過1萬億元。

外商投資方面，發改委委表示將抓緊出台2020年版鼓勵外商投資產業目錄，在保持現有條目穩定的基礎上，進一步擴大鼓勵外商投資範圍，在產業方面重點是促進製造業高質量發展，在區域方面重點是促進中西部地區積極吸引外資。

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