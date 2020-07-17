中國經濟：發改委指要着力推動文旅餐飲等消費有序恢復

內地發改委在7月份例行發布會上表示，要着力激活消費潛力。中國有14億人口的強大國內市場，吃穿住用行等傳統消費，文化旅遊養老等服務消費，數字網絡信息等新型消費，空間都很大，要以高質量的產品和服務供給，適應、引領、創造新需求。

發改委指出，會積極推進家電、汽車等更新置換及回收處理，加快推動新能源汽車在城市公共交通等領域推廣應用，並採取更加精準措施，提升公共場所衞生安全水平，推動文旅、餐飲等消費有序恢復。

此外，須完善免退稅政策，為消費者提供更多更好更便宜的消費商品，並加速拓展5G應用，滿足居民高品質服務需求，以及推進電商進農村，拓展農村消費。

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