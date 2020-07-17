【全球攬炒】達利奧：中美緊張局勢恐演變為武力衝突

外媒報道，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)發文警告，中美在經濟上的緊張局勢有可能引發武力衝突，因為「熱戰」前面「常常是經濟戰」，提到了眼下與二戰開始前的歷史相似之處。

達利奧表示，回顧1930年代與第二次世界大戰之間的動盪時期，尤其是各國如何相互施加經濟制裁的那段歷史，對於思考未來可能很有幫助。因為美國和中國現在正處於經濟戰當中，可以想像會演變成一場熱戰，他直言從未經歷過經濟戰，因此研究了過去很多這樣的戰爭來了解狀況。在研究戰爭爆發前夕的過程中，他注意到各國轉向保護主義，通過提高關稅來保護國內企業和就業以應對經濟危機的時代。

他寫道，雖然關稅最終加劇了全球經濟疲軟，但確實讓它們所保護的實體受益，並可以用來在政治上支持實施關稅政策的領導人。他表示，關於戰爭的起始，唯一已知的是它可能極度痛苦甚至帶來毀滅，而戰爭失敗通常會導致財富和權力的徹底消亡。

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