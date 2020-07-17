【高盛推介】小米反彈　輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團自周二(14日)起連跌3日，累計跌約11.5%。周五(17日)早段則發力反彈，高見15.84港元，為A.T.M.X.中表現最好的個股。

有調查機構發表報告指出，今年首季亞太區智能個人音頻裝置出貨量達1,600萬部，按年升61%，為全球第三大市場。並指無線耳機在印度較普及，市佔率超過一半，當中小米及其旗下品牌紅米的無線耳機普遍較便宜及更可靠，切合當地消費者需要。

觀察個股認股證資金流向，可見周四(16日)資金轉向部署認購證，錄得約650萬元資金流入。

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