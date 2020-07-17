港元拆息︰1個月報0.29厘　呈六連跌

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.06厘，連跌7日；1星期報0.12厘；與樓按相關的1個月再跌至0.29厘，呈六連跌，續跌至2016年10月水平；3個月為0.51厘。

17/7/2020

隔夜 0.06875厘

1星期 0.12893厘

2星期 0.19893厘

1個月 0.29411厘

2個月 0.41839厘

3個月 0.51768厘

6個月 0.69929厘

12個月 0.99339厘

16/7/2020

隔夜 0.07286厘

1星期 0.17619厘

2星期 0.23554厘

1個月 0.30446厘

2個月 0.45071厘

3個月 0.56179厘

6個月 0.75321厘

12個月 1.01554厘

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