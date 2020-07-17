【大行觀點】高盛：科技股價格依然合理　未來還會再漲

外電引述高盛首席股票策略師David Kostin周四(16日)表示，未來10年，科技股的表現將繼續跑贏大市，目前的估值並不算過高。

Kostin指出，科技股的優勢在於持續時間更長，獲利、現金流量和商業模式都可以維持更長，低利率環境支持這類持續時間更長的資產。據高盛的模型，科技類股的交易價格尚在公允價值範圍，反倒是日用和消費品企業的估值要高得多。

他又認為，對於金融、工業和原材料等周期性股票，它們不僅需要更好的經濟數據，還要利率不斷上升的環境，才有助於讓公司的表現更好。投資者目前放眼未來，以合理化當前的高股價。高盛估計，標普500指數企業每股盈餘在2021年估落在170美元，在2022年為188美元，在到2030年的10年間，市場的年化報酬率可達6%。

他補充指，還有迹象顯示，投資者對可持續性和快速的經濟復甦，並不是那麼有信心，因為他們願意為「償還能力、流動性以及資產負債表良好的公司」，付出更高的溢價。

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