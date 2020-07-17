財政部：共50億人民幣國債將於下周四在港投標

中國財政部公布，2年期和5年期人民幣國債將於下周四(23日)進行投標，並於7月27日交收。

總值40億元人民幣(下同)的兩年期人民幣國債和10億元的5年期人民幣國債可供合資格的債務工具中央結算系統(CMU)成員以利率為標的，通過中央結算系統債券投標平台進行競價投標。

每一系列國債將以面值發行，分別於2022和2025年相關系列國債的最後一個利息支付日到期，利率為該系列國債投標確定的單一年息發行利率(即該系列國債投標中獲接納的最高中標利率)，每半年派息一次。

每項投標均須以50萬元或其整數倍數為單位，利率報價變動幅度為0.01%，保留小數點後兩個位。

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