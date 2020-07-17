【魚缸閒談】到底中芯是否H股？

自2017年，恒指公司公布改革恒生中國企業指數，除H股外，還納入紅籌股及民企股，故其實所謂的「中國企業」股，已變成泛指包括官方或非官方的中國企業股份，而非原初只局限於官方背景的「國有企業」中國企業股份。

回說中芯，其於開曼群島註冊，總部設於上海。若以註冊地而言，中芯並非H股，而是紅籌股。可為何兩地傳媒都以AH股來稱謂，將中芯的港股說成H股？將其兩地報價差距說成AH股差價？

有缸邊口痕友笑言，這大概是由於這些年紅籌股的分類已被逐步淡忘，不再被市場重視應用。至於H股，予內地投資者的眼中，就是「H」ong Kong(港股)，所以凡是「海歸」A股上市的，不論其本身在港是以H股形式上市，抑或紅籌股形式上市，都視說成「H股」！

是否如此，則見仁見智！反正針對中芯被稱為AH股的現象，「H股」概念好像變得有點模糊。股民在AH股差價表看不見中芯的報價，不要覺得奇怪，自己篤篤計數機計計吧！

東網財經專欄作者 帥哥

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