【魚缸閒談】到底中芯是否H股？
2020年07月17日 11:49
東網電視更多新聞短片
中芯(00981)A股周四(16日)在上海科創板掛牌，首日急升逾兩倍，但其港股報價同日卻下挫25%，兩地的成交額超過700億元，頓成為市場焦點。翻看新聞，兩地均有不少報道稱中芯是首家「A+H」股半導體股，又以AH股差價來形容其A股與港股報價的差距，到底中芯是否H股？
香港首家H股是1993年上市的青島啤酒(00168)，此前中國企業在港上市多以紅籌股形式上市。過去H股泛指在境外上市的外資股，更貼切的講法是指在內地註冊而在香港上市的中國企業，初期一般都是國有企業。不過，之後有混合所有制的中國企業以H股上市，亦有民營企業獲批准發行H股，故隨着時間過去，H股不獨指份屬國有企業的「國企股」。至於紅籌股是泛指在境外如香港註冊而在香港上市的中國企業。
自2017年，恒指公司公布改革恒生中國企業指數，除H股外，還納入紅籌股及民企股，故其實所謂的「中國企業」股，已變成泛指包括官方或非官方的中國企業股份，而非原初只局限於官方背景的「國有企業」中國企業股份。
回說中芯，其於開曼群島註冊，總部設於上海。若以註冊地而言，中芯並非H股，而是紅籌股。可為何兩地傳媒都以AH股來稱謂，將中芯的港股說成H股？將其兩地報價差距說成AH股差價？
有缸邊口痕友笑言，這大概是由於這些年紅籌股的分類已被逐步淡忘，不再被市場重視應用。至於H股，予內地投資者的眼中，就是「H」ong Kong(港股)，所以凡是「海歸」A股上市的，不論其本身在港是以H股形式上市，抑或紅籌股形式上市，都視說成「H股」！
是否如此，則見仁見智！反正針對中芯被稱為AH股的現象，「H股」概念好像變得有點模糊。股民在AH股差價表看不見中芯的報價，不要覺得奇怪，自己篤篤計數機計計吧！
東網財經專欄作者 帥哥
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！