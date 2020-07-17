全球經貿戰：白宮顧問料TikTok 將成為一家美國企業

正當美國總統特朗普擬禁用TikTok和其他中國社交平台應用程式(App)，周四(16日)美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)預期，TikTok將脫離中國母公司字節跳動(ByteDance)，獨立成為一家美國企業。

外電引述庫德洛指出，對於TikTok來說，脫離中國母公司，將會是比美國禁用還要好的選擇。雖然美國還沒有做出最終決定，但他認為TikTok將退出中國母公司，成為一家獨立的美國公司。被問及會否有美企收購TikTok，他未予置評。

中國公司字節跳動的短影音應用程式「抖音」主要發行於香港以及中國以外的市場。受《港區國安法》影響，抖音國際版TikTok近期已宣布撤出香港市場，但隨着美中持續角力戰，具中資背景的TikTok在美國的營運處於兩難。

有分析指，字節跳動擬年內在港上市，此前會先行處理好中、港、美業務，盡量減低地緣地緣政治風險。

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