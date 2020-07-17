【瑞通推介】中芯反覆　資金即市續吸牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國新申領失業救濟人數多於預期，道指隔晚收報26,734點，跌135點或0.5%。

A股急挫拖累，恒指周四(16日)收報24,970點，挫510點或2%，失守20天線。周五(17日)早段曾反彈約200點，一度重上25,200點，其後於25,000點之上徘徊。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾8,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1億元，反映投資者預期港股急挫後將見技術性反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,599點，而熊證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點。

獲券商上調評級和目標價的石藥集團，周四收跌4.9%於15.46元，接近全日低位，但仍處各移動平均線之上。石藥早前表示有意申請上交所科創板上市，股份自6月中展開升勢，迄今累升逾23%。周五早段升逾1%，升穿15.7元。周四分別有逾120萬元和接近30萬元淨流入石藥好倉以及淡倉。

中芯國際A股周四登陸上海科創板，收市較定價高約2倍。不過中芯國際H股周四急瀉25.2%，收報28.75元，成交增至逾225億元，是最活躍港股。中芯周五早段走勢反覆，曾反彈7%高見30.8元，但其後一度倒跌。周四錄超過16億元北水淨流出中芯。輪證資金流方面，周四有超過1,800萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,100萬元淨流出。

香港交易所行政總裁李小加指，今年的經營環境對港交所而言是最差的一年，料「商品通」在今年亦難有重大突破。受大市急挫拖累，早前強勢的港交所周四曾瀉近6%，低見335.4元，最終收跌5.7%於336.2元。周五早段回升逾2%，重返340元以上，技術上連續兩日即市於20天線(337.8元)見支持。周四分別有約1,700萬和逾160萬元淨流出其好倉以及淡倉。

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