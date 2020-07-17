【大師睇市】切勿心急撈貨！
2020年07月17日 12:27
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訊匯證券行政總裁沈振盈表示，早前已提醒投資者要趁高減磅，不宜高追強勢股，尤其是中芯國際(00981)在A股市場上市前一定要先行走貨，結果大市果然由高位回落，中芯、騰訊控股(00700)及美團點評(03690)等均難逃一跌。
他指出，大市已跌咗一浸，反彈仍然乏力，未係時候低位撈貨。恒指若失守24,800點，跌勢或會轉急，重倉者不妨減磅或做對沖，若持有落後正股則可繼續持有。切勿心急撈貨，預期港股下周仍會跌多一浸。
大師又補充，詳細部署已在周四(16日)的股壇MasterMind直播詳述，錯過的投資者不妨重溫。(【fb直播】港股升勢遇阻？https://bit.ly/2OKLzQp )
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