維達：香港市場紙巾供應充足

她表示，木漿價格自去年下半年起一直處於相近水平，預料短期內價格將維持穩定，不會出現大幅反彈。集團有5至6個月的木漿庫存，對未來成本有一定的可預示性。再者，集團具有較高議價能力，對於成本變化有一定抵禦能力。

近期香港疫情反覆，令社區重現「搶廁紙潮」。不過，行政總裁麥燾(Christoph Michalski)再三強調，維達於香港市場的紙巾供應充足。集團在今年首季已經看到類似情況，當時未做好準備，但已吸取經驗並增加供應，重申消費者不用擔心，正常購買便可。

他指，香港市場增長為集團推動力之一，首季因為出現搶購潮，令該市場銷量很高，但消費者需時消耗產品，故第二季銷售表現不太令人滿意，但上半年香港市場表現與公司預期一致，預料第三、四季會恢復正常銷售節奏。

麥燾又指，公司自2017年起開始增加高端產品，對銷售增長及毛利率有很大幫助，目前高端產品佔公司收入佔比為約25%。為顧及消費者需求變化，公司每6個月至1年就會更新產品；每2至5年則有新產品品類推出。

集團同日公布麥燾將辭任行政總裁，並由現任執行董事兼副行政總裁李潔琳接任，10月起生效。麥燾表示，在維達工作期間非常愉快。他無法預測疫情到來，但居住在歐洲的父母年邁，子女亦在當地，而疫情期間實施封關措施令他希望能回到歐洲與家人團聚，對離開香港感到很傷心，但感謝董事會邀請他成為非執行董事。

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