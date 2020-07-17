渣打：料香港經濟明年初才有望錄正增長

渣打銀行大中華及北亞地區首席經濟師丁爽表示，內地第二季經濟回復正增長，如果疫情受到控制，料第三、四季經濟增長可見6%，不過，內地失業問題未見明顯改善，尤其今年畢業生難就業、疫情帶來風險衰退、中美角力亦增加地緣政治風險，影響內地下半年的經濟政策。

他指，政府冀引導貸款利率向下，以支持小微企業，惟料寬鬆周期已接近尾聲，即使再有放鬆力度，或於第三季觸頂，市場間利率與央行利率會愈來愈接近。

香港經濟方面，該行大中華區高級經濟師劉健恆料下半年有望復甦，他解釋，去年第3季香港經濟出現技術性衰退，在較低基數下，會推高今年第三及第四季香港經濟表現，儘管如此，仍然預第三及第四季度按年錄得負增長，分別負6.8及3%。至於下周公布的次季經濟表現，預測倒退10.5%。

他亦指，香港本身失業問題仍然嚴峻，不排除港府即將公布的失業率會升穿6%，預期失業率仍未觸頂，7%為今次周期頂點水平，或於今年底才見頂。儘管下半年香港經濟呈復甦，但料步伐緩慢，至明年初才有機會出現正增長。

美國近日指打擊聯繫匯率的機會低企，他指，近日不見對市場造成太大風險，惟預期未來數月美國會有制裁舉動推出，或針對個別人員或政府官員，相信最後制裁名單出爐，亦會有頗長的寬限期，可紓緩市場憂慮。

至於香港被取消特殊待遇，會否影響香港競爭力，他認為對實體經濟影響不算太全面，即使香港關稅安排與內地看齊，但香港製造的產品再出口至美國規模不大，不足出口的0.1%，相信取消特殊待遇的短期影響輕微，長期而言，香港與美國雙邊關係改變，並不代表香港與全球關係出現變化，加上香港的法例、稅制與內地不同，香港仍有自身優勢。

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