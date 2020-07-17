渣打：今年國際資本淨流入中國債市規模或達8000億人幣

渣打中國宏觀策略部主管劉潔表示，人民幣為目前環球少有的高息貨幣，倘若市場有沽空人民幣行動，成本將十分高企，中美息差更吸引國際資本流入內地，上半年投資債券規模較去年同期增加三分之一，預計全年國際資本流入內地債券市場淨流入達8,000億元人民幣，可望創歷史高位。

她指，近期每每出現政治風波，均有央行增加人民幣外匯儲備，以分散風險。內地人民銀行會逐步退出干預人民幣，預料未來外匯儲備上升速度將進一步加快，對人民幣匯價帶來支持，短期在岸人民幣或見6.95兌每美元，年底或見7.02水平。

由5月至今，中國債券孳息率明顯上升，她稱，人民銀行收緊銀行間市場的流動性，令短期債券孳息率上升100至140點子，較長期的債息則上升50至70點子。早前寬鬆工具成效不大，人行逐步改變貨幣寬鬆工具，並收回早前的寬鬆政策，人行改以再貸款方式作手段之一，令貸款利率向下，惟銀行間利率及債券孳息率則向上行，並形容目前中國利率市場化完成一半，因貸款利率大多跟隨中期借貸便利(MLF)操作利率。

市場擔心美方會左右香港銀行獲取美元能力，或影響美元結算系統。她認為，最後限制美元結算系統機會甚微，但不能排除美國會針對部分銀行實施制裁，舉例曾經限制俄羅斯部分銀行，不能以美元融資，當時俄羅斯貨幣出現大幅度貶值及資本外流的情況；但中國利率偏高，可避免大幅資本外流風險。

港元方面，她估計，短期港匯走勢介乎7.75至7.80，繼續於強方水平徘徊，港息高於美息續為港元帶來支持，並形容港元為中國版的美元，持有港元可算是美元的另一選擇，預期中資機構、海外中資企業未來會增持港元。她相信，港元脫鈎的機會非常小。隨着資金正流入香港、增加港元流動性，往後港元利率會逐步向下，一旦港息低於美息，會逐漸邁向弱方水平。

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