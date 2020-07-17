異動股：神州租車股價急升逾兩成
2020年07月17日 13:43
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神州租車(00699)股價異動，高位曾見3.12港元；最新報3.02元，升19.3%，成交已逾1.8億元。
本月初，神州租車公布董事會接獲主要股東神州優車通知，神州優車的全資附屬公司於7月2日與上汽集團(600104.SH)旗下上汽香港簽署收購要約。上汽香港擬按每股3.1元，收購不超過4.42億股神州租車股份，總代價最多13.72億元，神州優車擬將所得價款用於償還神州優車相應的股份抵押貸款。
神州租車董事會同時接獲主要股東華平投資持有的Amber Gem通知，Amber Gem與上汽香港簽署收購要約，上汽香港擬按每股3.1元，收購不少於1.69億股神州租車股份，總代價最少為5.25億元。
完成上述交易後，預期上汽香港持有神州租車28.92%。截至周四(16日)，神州優車持有4.42億股或20.87%；Amber Gem則持有3.12億股或14.76%。
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