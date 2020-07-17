新冠肺炎：美企微軟新財年或裁員千人

微軟(美股：MSFT)表示，隨着公司即將進入2021年新財年，將會進行例行性的組織重整。對此，外媒引述Business Insider預計，微軟今次裁員將為1,000人左右，除先前傳出的MSN編輯部門外，Azure雲端部門也可能包含於裁員範圍內。

微軟發言人指出，微軟在每個財年的年底考核後，便會進行例行的組織微調，2021年新財報季度將於7月1日開始，便會着手進行裁員計劃。

今年以來新冠肺炎疫情爆發，微軟的業務受到影響。上月微軟宣布將關閉所有實體店面的業務，以專注於線上商店Microsoft.com的投資，也因此確認了4.5億美元或每股0.05美元的資產減值稅前費用。

然而，微軟受惠於疫情衍生出的居家辦公趨勢，提升了Microsoft Teams與會議程式的需求，以及Xbox遊戲平台業績增長，兩大動力使微軟第3季營收上升15%至350億美元，獲利107.5億美元，皆勝預期。市場則正靜候下周公司公布財報是否能維持增長趨勢。

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