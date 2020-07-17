中國經濟：6月境內匯市供求格局生變

外匯局最新數據顯示，6月份銀行代客結售匯錄得逆差217億元人民幣，為去年11月以來首次月度逆差，遠期則繼續呈現淨結匯，不過規模有所下滑。

針對6月外匯市場供求格局發生的變化，市場人士認為主要源於一方面季節性分紅派息、進口回升等因素導致購匯增加；另一方面，隨着人民幣匯率走升，企業客戶的結匯意願下降。

此外，外匯局統計顯示，今年上半年境外投資者淨增持境內債券和股票729億美元，其中，淨增持境內債券596億美元、股票133億美元。由於境外機構增持中國境內金融資產的結售匯行為主要發生在境外，因此並不完全體現在結售匯數據中。

外匯局新聞發言人王春英在答記者提問中表示，6月受季節性分紅派息較為集中影響，(銀行結售匯)順差縮小至9億美元。綜合考慮境外機構在銀行間外匯市場淨買匯，銀行外匯頭寸增加等其他供求因素，上半年中國外匯市場供求保持基本平衡。從月度變化看，1至5月銀行結售匯月均順差155億美元。她上述口徑不僅包括了代客結售匯也包涵了銀行自身的結售匯業務。

外媒彭博的數據顯示，2019年度對港股股東分紅派息總額較上年度按年增長超過兩成，至合約578億美元的水平。這一外匯需求規模對境內匯市而言體量可觀，與今年前4個月銀行代客售匯的月均水平1,262億美元相比，規模接近一半之多。

王氏稱，上半年企業利潤匯出小幅增長，外商投資企業和海外上市企業股息、紅利跨境資金流出大概是700億美元左右，較上年同期增加70億美元。她並稱，股息紅利跨境流出規模增加是完全正常的，因外國來華投資存量是增加的。

此外，6月的進口回升也對購匯增加有所貢獻。中國海關總署周二(14日)公布，出口按年增長0.5%，進口增長2.7%。報道引述瑞穗銀行首席亞洲策略師張建泰指出，6月貿易順差從5月高位回落，而外儲數據顯示資金外流壓力不大，所以6月的代客結售匯逆差收到季節性購匯和貿易的影響。

6月隨着人民幣上升，企業客盤持匯觀望的迹象明顯。彭博數據顯示，6月人民幣兌美元升值0.99%，創年內最大月度漲幅；當月外幣存款亦大幅增加逾311億美元，創2018年1月來最大月度增幅。

從外匯局的細項數據看，儘管6月出口超預期回升，但當月經常項下的銀行代客結匯回落至1,108億美元，接近過去5年同期的最低水平；而當月衡量客戶結匯意願的結匯率更是回落至57.62%，為2019年2月來最低。

整體看，王氏指出，上半年結匯率為66%，按年上升2個百分點，顯示出整個上半年市場主體持匯意願有所下降。

今年以來人民幣的跨境使用出現了明顯增加，從涉外收付款數據來看，今年6月人民幣涉外收付款佔全部涉外收付的比重小幅回落，但仍處於歷史高位水平。

王又謂，利潤匯出確實略有增加，但是相關的購匯按年是下降的，主要是人民幣形式的利潤匯出明顯增長，這一點體現了人民幣跨境使用的效果。隨着資本市場的開放，境外人民幣市場在進一步拓寬，人民幣接受度也在不斷提高，所以部分跨國公司持有的人民幣資產不斷增加。

日前中國人民銀行上海總部召開會議分析擴大人民幣跨境使用面臨的形勢，要求各金融機構擴大人民幣跨境使用，稱下階段要穩步擴大人民幣跨境結算規模，積極穩妥推進金融開放創新。

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