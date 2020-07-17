穆迪：深圳樓市調控新措施或加快內房行業整合

國際評級機構穆迪投資者服務公司在一份新報告中表示，深圳政府抑制住宅房地產價格上漲的新措施對內地房地產開發商不利，因為此舉將通過減少合格買家的數量並阻止二手房買家來抑制房地產需求。

穆迪助理副總裁兼分析師Danny Chan指出，短期內新法規將延遲開發商的預售現金流，並對流動性產生不利影響。展望未來，由於營運規模較小且資金匱乏的開發商競爭力下降，資產出售或退出市場的風險增加，可能會加速行業整合。

深圳跟北京、上海和廣州一樣，也是一線城市，是次收緊樓市政策符合穆迪的預期，即地方政府將繼續調整監管措施，以穩定房地產價格，並阻止投資和投機需求。是次新措施包括加強購房者資格，提高對被視為豪華住宅的住房的存款要求，以及延長二手房免徵增值稅的持有期限。

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