內地經濟恢復增長　惟「呢行」仍未復甦

中國內地出遊和外出就餐的意願降低，仍拖累經濟，今年第2季餐飲和酒店支出大幅下降。相比之下，隨着股市上漲，金融業增速較今年首3個月加快。

根據內地周五(17日)公布的國內生產總值(GDP)補充報告顯示，整體而言，經濟正從第一季的歷史性萎縮中復甦，農業、工業和服務業都在4月至6月期間恢復了增長，告別了萎縮。

不過，統計局稱，住宿和餐飲業按年下降了18%，惟較首季勁挫35.3%大為收窄，仍有跌幅主因是內地某些地區在出行和就餐方面仍然有一些疫情限制，而且由於許多人正在避開公共場所，旅遊業已經萎縮。

另外，批發和零售業按年增長了1.2%，惟較首季仍下降了17.8%；房地產業也恢復到按年增長4.1%，惟較首季下降了6.1%。

信息技術第2季按年增長15.7%，今年首個月亦增長13.2%，可謂是疫情贏家。

因此，雖然中國經濟在第2季恢復成長，扭轉了首季6.8%的下降趨勢，復甦主要是由行業驅動的，而消費者支出弱於預期。

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