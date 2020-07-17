【大行報告】瑞信升騰訊目標價至641元

騰訊最新仍升2%，至525元。

該行表示，看好手機遊戲及社交媒體廣告業務增長穩健，手遊收入則受惠旗艦產品實力、首季產生的遞延收入，以及海外收入貢獻，估計收入按年升50%，至334億元。社交廣告收入則受惠電商需求增加而按年增長31%，至158億元。電腦遊戲和媒體廣告則持續疲弱。至於金融科技及其他業務收入則按年升33%，至300億元，主要由於線下支付自4月底起逐漸回復。

瑞信又睇好集團前景，並微調騰訊今明兩年盈利1%至2%，主因其強勁的盈利展望、微信生態圈及金融科技的中期增長勢頭，並上調其目標價至641元，維持「跑贏大市」的投資評級。

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