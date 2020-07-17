福士汽車：高端汽車將引領中國車市加快復甦

財經媒體彭博報道，全球最大汽車製造商福士汽車預期，下半年中國汽車銷量有望回復至去年同期水平，奧迪汽車和保時捷等高端車型將引領內地車市從新冠肺炎疫情中復甦。

福士汽車中國區負責人Stephan Wollenstein在最近媒體吹風會上表示，內地汽車高端市場上半年的復甦速度較普通市場快得多，當中奧迪、保時捷和賓利的銷售非常強勁。現時大眾於內地的生產線在最近幾周逐漸復產。

不過，雖然汽車需求正從年初的低谷回升，但中國汽車工業協會早前預測全年汽車銷量下降一至兩成，降至2014年以來的最低水平。

去年內地當局削減新能源汽車補貼後，中國電動汽車銷量下滑。Wollenstein表示，福士汽車對中國的電動汽車需求仍感樂觀。雖然許多電動汽車初創企業倒閉，但其他企業表現較好。

他續指，福士汽車擬於今年內推出兩款全新電動車型，而目前集團沒有對其電動汽車投資計畫做出任何調整。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626