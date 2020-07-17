【市後重點睇】港匯偏軟　金價重越1800美元

美匯指數96.25水平上落；離岸人民幣(CNH)企6.9980；港匯見7.7533；美元兌日圓進一步跌至107.11；歐元報1.1392；英鎊低企1.2550。金價重上1,800美元關。油價向下，布油見43美元，紐油報40.43美元。道指期貨跌8點。

●市後關注點

-17:00 歐元區6月消費物價指數(CPI)終值

-20:30 美國6月新屋動工及建築批核

-22:00 美國7月密歇根大學消費情緒指數

-【累埋太古】國泰6月載客量大跌99%，料上半年轉虧狂蝕99億元。

-太古發盈警料應佔國泰虧損45億元，股價創逾十一年新低。

●亞洲股市：日股收跌0.3%，韓澳股靠穩。

●【全球攬炒】

-達利奧：中美緊張局勢恐演變為武力衝突。

-IIF：首季全球債務達2012萬億元，破紀錄。

-巴西3至5月失業率升至12.9%。

●【全球救市】南韓央行開始購買評級較低公司債及商業票據。

●誰得疫苗得經濟！美專家：美國疫苗戰將敗給中國。

●新加坡6月出口按年升16.1%，好過預期。

●新冠肺炎：傳日產汽車計劃全球減產三成。

●澳門第二季賭收按年急插95%。

●中國經濟：

-發改委指要着力推動文旅餐飲等消費有序恢復。

-商務部等七部門力推「小店經濟」促就業。

-6月境內匯市供求格局生變。

-上半年公共預算收入跌10.8%，支出降逾半成。

-穆迪：深圳樓市調控新措施或加快內房行業整合。

-商務部等七部門力推「小店經濟」促就業。

●上半年核准54個固產投項目，涉4944億人幣。

●IDC：2024年中國商業智能軟件市場規模將達92億元。

●【大行報告】瑞信升騰訊目標價至641元。

●渣打：料香港經濟明年初才有望錄正增長；今年國際資本淨流入中國債市規模或達8000億人幣。

●維達：香港市場紙巾供應充足。

●新盤動向：恆大·睿峰推售83伙，買家分組到場揀樓。

●二手樓價指數漲1%，連升兩周。

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