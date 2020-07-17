「疫」境財困！穆迪警告414家企業瀕臨違約　創新高

外國傳媒報道，疫情爆發對全球經濟和企業帶來衝擊。根據信貸評級機構穆迪(Moody’s)統計數據顯示，有愈來愈多的企業面臨財務困境，更有高達414家企業瀕臨違約，創歷史新高。

數據顯示，截至6月30日的第2季當中，有414家企業被納入瀕臨違約的名單當中，創下史上新高紀錄，也較2008年和2009年金融海嘯期間的高峰高出42%。

名單內包括3個評級最低的企業(Caa1、Caa2和Caa3)及評級高於違約4個等級(B3)，但有降級風險的企業。名單中大多數新增的企業來自消費者和商業服務領域，在名單中的佔比近25%。

穆迪指出，與違約相關的降級企業案例在第2季激增至52家，遠高於第一季的不到20家。在投資級市場和高收益市場中，穆迪並沒有給予任何一個產業正向樂觀的前景，也是有史以​​來首次。

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