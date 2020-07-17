中國動向上季Kappa品牌同店銷售錄中單位數下降

以去年同季度伊始已投入營運的Kappa品牌店舖(不含Kappa童裝業務及日本業務)計算，2020/2021財年第一季度，整個平台之同店銷售按年錄得中單位數下降。其中，線下業務錄得10至20%中低段下降，電商業務錄得30至40%中低段增長。

第一季度，集團Kappa品牌店舖數量為1,147間(不含Kappa童裝業務及日本業務)，按季淨增加18間。下一步集團將繼續加大關閉低效店舖的力度。

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