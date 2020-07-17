【中環剝花生】樓市劈價潮殺到？

新冠肺炎疫情反彈，加上實施《港區國安法》，以及美國取消香港特殊待遇下，樓市頻現劈價個案，莫非樓價真係要睇跌？不過又咁講，發展商最怕的「一手樓空置稅」已經通過終止審議，新供應唔再湧出嚟，而政府又放寬按保令市場需求增加，樓價其實跌極有個譜？

今集《中環剝花生》搵嚟「80後樓神」吳龍飛及資深測量師張翹楚，同你全方位預測樓價下半年走勢。

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