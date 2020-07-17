全球經貿戰：越南取悅特朗普　首次由美進口煤炭

外國傳媒報道，越南國有煤礦公司Vinacomin近日表示，首批由美國加州進口的煤炭已經在本月抵達北部港口，涉及超過2.17萬噸，第二批預計9月到達，為越南首度向美國採購煤炭。

越南目前愈來愈依賴煤炭發電，由於電力需求大增，上半年相關進口量激增，而政府選擇開始由美國進口，也是為減少雙方貿易失衡的問題。

越南海關本月表示，今年上半年煤炭進口量按年增長53.3%，達破紀錄的3,157 萬噸，原料主要來自澳洲、印尼及俄羅斯。由於需求不斷增長，越南過去5年已由煤炭淨出口國轉為進口國。

該國同時也在尋求進口更多美國商品，包括煤炭和液化天然氣，以平衡雙邊貿易，避免成為美國總統特朗普的貿易戰目標。根據海關統計，去年越南對美國的貿易順差增長19%，至244.6億美元，而2018年同期為205.8億美元。

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