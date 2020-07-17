南方航空6月客運運力按年降43.9%

貨運方面，2020年6月貨運運力投入(按可利用噸公里-貨郵運計)按年上升12.16%；貨郵周轉量(按收入噸公里-貨郵運計)按年上升8.03%；貨郵載運率爲49.65%，按年下降1.9個百分點。

2020年6月1日起，集團新增深圳-烏魯木齊深圳航綫(每周7班)。2020年6月，集團引進4架飛機(包括2架A320NEO、2架ARJ21)。截至6月底，集團合計營運857架飛機。

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