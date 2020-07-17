南方航空6月客運運力按年降43.9%
2020年07月17日 17:14
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中國南方航空(01055)公布，2020年6月集團客運運力投入(按可利用座公里計)按年下降43.92%，其中國內、地區、國際分別按年下降20.15%、93.75%、93.75%；旅客周轉量(按收入客公里計)按年下降53.34%，其中國內、地區、國際分別按年下降33.48%、98.38%、95.20%；客座率爲68.96%，按年下降13.92個百分點，其中國內、地區、國際分別按年下降13.87、56.90、19.09個百分點。
貨運方面，2020年6月貨運運力投入(按可利用噸公里-貨郵運計)按年上升12.16%；貨郵周轉量(按收入噸公里-貨郵運計)按年上升8.03%；貨郵載運率爲49.65%，按年下降1.9個百分點。
2020年6月1日起，集團新增深圳-烏魯木齊深圳航綫(每周7班)。2020年6月，集團引進4架飛機(包括2架A320NEO、2架ARJ21)。截至6月底，集團合計營運857架飛機。
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