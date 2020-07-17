羅琪茵再斥1281萬元增持思捷 好倉升至18.8%

她曾於7月3日於場外大手增持1.5億股思捷股份，涉資約1.2億元。其持股量由4.93%增至12.89%，剛超過持股約11.22%的Total Market Ltd.成為公司最大股東。Total Market由思捷前主席邢李㷧3名女兒邢嘉倩、邢愛林及邢言愛各持有33.33%權益。

其後她擔任大股東不足一周的7月10日，思捷公布羅琪茵要求派員入董事局，並擬罷免兩名現任管理層的董事職位。

她對上一次披露為周一(7月13日)，場外入貨價每股1元，增持1億股，涉資1億元。

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