高銀7.5%股份抵押予爪哇呂榮梓 市值逾5億
2020年07月17日 17:39
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聯交所股權披露顯示，爪哇控股(00251)主席兼執行董事呂榮梓於7月14日(周二)取得了高銀金融(00530)5.24億股股份的保證權益，相當於公司已發行股本約7.51%。如以公司停牌前報0.99元計算，該批股份價值約5.18億元。由於當中不涉及任何交易代價，反映有關股份疑抵押予呂氏。
高銀金融旗下九龍灣高銀金融國際中心本周初傳被接管，公司周四(16日)發公告解釋事件，稱正尋求87億元新融資及尋求出售一幅啟德住宅地以解決債務，並表明已入稟香港高等法院質疑該些自稱接管人的行事。同日，聯交所股權披露顯示，市值逾19億元的28%高銀股份周三(15日)遭質押。
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