高銀7.5%股份抵押予爪哇呂榮梓　市值逾5億

高銀金融旗下九龍灣高銀金融國際中心本周初傳被接管，公司周四(16日)發公告解釋事件，稱正尋求87億元新融資及尋求出售一幅啟德住宅地以解決債務，並表明已入稟香港高等法院質疑該些自稱接管人的行事。同日，聯交所股權披露顯示，市值逾19億元的28%高銀股份周三(15日)遭質押。

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