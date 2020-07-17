劈價近千萬！盛滙商舖基金1668萬購大圍街舖

盛滙商舖基金管理行政總裁李根興稱，新近以1,668萬元購入大圍積富街57至69號地下G舖，面積488方呎，現由麵包店以每月約4萬元承租。

他指出，該舖位原業主於去年放售舖位，叫價2,600萬元，惟該業主看淡香港前景，加上中美關係轉趨緊張，終減價近千萬元沽貨。據悉，原業主於2009年以680萬元購入上述舖位。

他又表示，上述舖位位於大圍核心地段，同區相若位置難以找到2,000萬元或以下的舖位，未來區內將會提供逾3,000伙的大型樓盤推出，料區內人流及消費力將進一步上升，另料該舖位租金可升至5萬元水平。

對於下半年部署，他預計將斥資至少1億元買舖入市。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626