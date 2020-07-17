新股專輯：傳泰格醫藥通過上市聆訊　集資78億元

據初步招股文件，該公司2019年利潤9.74億元人民幣(下同)，按年增長48.78%；收入按年上升21.9%至28.03億元；研發開支1.24億元，按年增加40.92%。今年首季未經審核的股東應佔淨利潤為2.29億至2.73億元不等，按年增加約58至88%。

翻查資料，泰格醫藥2012年在深交所上市。基於深港通規定，香港中央結算有限公司作為境外投資者受託人，故為該公司第二大股東，持有15.87%股權。

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