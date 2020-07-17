中銀保監接管6家機構　為期1年

中國銀保監會發公告，由於天安財產保險、華夏人壽保險、天安人壽保險、易安財產保險、新時代信托，以及新華信托觸發接管條件，為保障保險活動當事人及信托當事人合法權益，決定由即日起對上述六間企業實施接管，期限1年，如接管工作未達預期效果，可依法延長接管期限。

據公告，從接管之日起，被接管機構股東大會、董事會、監事會停止履行職責，相關職能全部由接管組承擔。接管組行使被接管機構經營管理權，接管組組長行使被接管機構法定代表人職責。銀保監會成立的接管組人員接管後，被接管機構繼續照常經營，公司債權債務關係不因接管而變化。接管組將依法履職，保持公司穩定經營，依法保護保險活動當事人、信託當事人等各利益相關方的合法權益。

公告未詳細解釋接管原因，僅指天安財險、華夏人壽保險、天安人壽保險及易安財險觸發《中華人民共和國保險法》第一百四十四條規定的接管條件。至於新時代信託及新華信託則觸發《中華人民共和國銀行業監督管理法》第三十八條和《信託公司管理辦法》第五十五條規定的接管條件。

中銀保監發言人指出，託管組由太保財險等六家託管機構抽調專業人員組成。託管機構與被託管機構之間建立利益衝突「防火牆」，不爭搶客戶資源，不發生不當關聯交易。接管後大眾仍可購買天安財險等六家機構正常在售的金融產品。被接管的六家機構經營不中斷，可以正常開展業務。

發言人指，依法接管個別高風險信託公司，不僅不會影響信託行業穩健運行的大局，而且更有利於提升全行業的風險抵禦能力和服務實體經濟的質效。

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