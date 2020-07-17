穆迪：即使有疫苗 全球航空業仍料3年後才全面復甦

外國傳媒報道，受疫情影響，全球航空業遭受巨大衝擊，國際評級機構穆迪指出，即使研發出疫苗或有效藥物，仍料全球航空客運需求要到2023年底(即3年後)，才能恢復到疫情前水平。

穆迪表示，航空業的復甦與機場將維持一致，接下來隨着航空公司全面恢復機隊服務，飛機租賃公司才會跟着復甦。波音和空中巴士等飛機製造商將是整個航空業中最後恢復的一批。

報告指出，在疫情開始爆發的數周後，航空業需求迅速下降超過90%，而由於國際旅客運輸、航空公司等去年約支持了全球經濟總量約3%，故航空業低迷也對全球經濟造成廣泛影響。

穆迪稱，疫苗開發將決定航空業是否能復甦的重要關鍵，政府給予航業界更多支持是必要的。

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