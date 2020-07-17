克魯格曼：美國經濟最快數周後大難臨頭　因為...

外國傳媒報道，2008年諾貝爾經濟學獎得主、《紐約時報》專欄作家、一直狠批美國總統特朗普施政的諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)批評，美國「抗疫之戰」敗得一塌糊塗，令長期批評特朗普政府的人士也感錯愕。目前單是佛羅里達州的新冠肺炎疫症日均死亡人數，就與人口20倍多的歐盟大致相同。

他狠批，美國之所以陷入困境，關鍵因素是主政者極其短視：疫情爆發迄今，特朗普及其政治盟友先是不願認清疫情威脅，然後又拒絕超前部署。他們倉卒重啟經濟，導致感染潮又湧現。

就此，克魯格曼警告，新一波「災難」近在眼前，這次是「經濟災難」，來臨之時慢則數月、快則數周後！因美國將面臨收入「懸崖」，屆時數百萬計的美國民眾將陷入極大財困，繼而拖垮整體經濟。這是因為美國政府每周加發600美元的加強版失業補助計劃，將於7月底劃下句點，缺乏這筆失業救濟金，數百萬名美國勞工將面臨收入將大跌60%。

他警告，面對一場經濟災難，為何特朗普不着急？其中一個解釋是，特朗普及其部屬對經濟復甦抱有幻想，仍盼望V形復甦將至，就業市場會迅速重返疫情前，所以覺得無必要提供進一步失業救助。殊不知疫情復熾，經濟又開始難行了。

至於經濟災難會否來臨？克魯格曼表示，就看特朗普及其政府官員能否有危機意識了。

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