【旅業蕭條】東航預告上半年業績受重大不利影響

隨着內地新冠肺炎疫情防控取得階段性重要成果，全國復工復產復商復市穩步推進，航空市場需求逐漸恢復，6月公司國內客運運力投入按月上升23.1%，國內旅客運輸量按月上升25%。但全球新冠肺炎疫情發展的不確定性對公司國際航線影響程度巨大，國際市場恢復存在較大不確定性。

貨運方面，6月貨郵載運量按月上升13.71%。

公司表示，疫情對全球航空業造成巨大衝擊，公司所處的航空業也面臨前所未有的嚴峻局面，旅客出行的需求和意願大幅降低，預計2020年上半年的經營業績會受到重大不利影響。

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