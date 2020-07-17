【旅業蕭條】東航預告上半年業績受重大不利影響
2020年07月17日 19:20
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(中新社圖片)
中國東方航空(00670)公布，6月公司客運運力投入按年下降52.05%，其中國內、國際和地區航線客運運力投入分別按年下降26.63%、95.76%和95.83%；旅客周轉量按年下降61.51%，其中國內、國際和地區航線旅客周轉量分別按年下降41.13%、96.88%和99.26%；客座率為66.44%，按年下降16.35個百分點，其中國內、國際和地區航線客座率分別按年下降16.44、21.63和68.54個百分點。
隨着內地新冠肺炎疫情防控取得階段性重要成果，全國復工復產復商復市穩步推進，航空市場需求逐漸恢復，6月公司國內客運運力投入按月上升23.1%，國內旅客運輸量按月上升25%。但全球新冠肺炎疫情發展的不確定性對公司國際航線影響程度巨大，國際市場恢復存在較大不確定性。
貨運方面，6月貨郵載運量按月上升13.71%。
公司表示，疫情對全球航空業造成巨大衝擊，公司所處的航空業也面臨前所未有的嚴峻局面，旅客出行的需求和意願大幅降低，預計2020年上半年的經營業績會受到重大不利影響。
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