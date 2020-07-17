樓價UPDATES：大圍居屋未補價賣527萬　升值逾倍

新居屋再錄勁賺個案。大圍居屋美柏苑兩房單位，未補價第二市場售527萬港元，較購入價升值逾1倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

●鴨脷洲海怡半島1座高層F室，實用面積約532方呎，兩房間隔，開價約950萬元，議價後獲外區上車客以約938萬元承接，實用呎價約17,632元，屋苑本月暫錄得約11宗買賣成交。

●南區貝沙灣6期6座高層A室，實用面積約1,126方呎，套三房連工人套房間隔，享海景，日前以3,350萬元連車位沽出，實用呎價約29,751元，屋苑現時約有243個單位放售，最低入場價由1,200萬元起。

●南區貝沙灣7月錄約5宗成交，平均實用呎價27,797元，其中1期7座中層A室，實用面積1,294方呎，套三房及工人套房間隔，享全海景，以3,780萬元易手，實用呎價29,212元。

●西半山海明苑高層B室，實用面積約483方呎，兩房間隔，開價約1,020萬元，議價後以999萬元成交，實用呎價約20,683元，新買家為同區租客。

●西半山衛城閣中層C室，實用面積259方呎，兩房間隔，望樓景，以615萬元易手，實用呎價23,745元，原業主於1992年9月以157.7萬元買入，持貨28年帳面獲利457.3萬元，單位升值290%。

●北角半山賽西湖大廈14座高層A室，實用面積1,297方呎，三房連工人房間隔，望海景，獲區外換樓客以約3,350萬元承接，實用呎價25,829元。

●天后景愉居高層A室，實用面積1,122方呎，三房連工人房間隔，望海景，獲區外換樓客以2,830萬元承接，實用呎價25,223元。

●柴灣杏花邨11座低層5室，實用面積約475方呎，兩房間隔，放盤約一個星期，原業主開價799萬元，經議價後減價7萬元或約0.9%，最終以792萬元沽出，實用呎價約16,674元，屋苑本月累錄6宗二手成交。

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九龍區

●將軍澳居屋彩明苑彩桃閣高層4室，實用面積506方呎，兩房兩廳間隔，享海景，叫價588萬元，減價13萬元，減幅2.2%，獲區內買家於未補價第二市場以575萬元承接，實用呎價11,364元。

●將軍澳維景灣畔6座中層B室，實用面積約530方呎，兩房間隔，望山景，4月開始放售並叫價850萬元，直至日前成功反價10萬元，以860萬元獲買家承接，實用呎價約16,226元。

●茶果嶺麗港城36座中層G室，實用面積517方呎，兩房間隔，望開揚市景，議價後以788萬元易手，實用呎價15,242元，上址原業主於2009年4月以268萬元買入，持貨11年轉手帳面獲利520萬元，單位升值1.9倍。

●茶果嶺麗港城11座中層H室，實用面積約748方呎，套三房間隔，望園景，放盤約1個月，開價1,050萬元，經議價後減價30萬元或約2.9%，最終以1,020萬元沽出，實用呎價約13,636元。

●鑽石山居屋龍蟠苑龍璧閣低層7室，實用面積426方呎，兩房一廳間隔，原開價460萬元，減價30萬元或6.5%，未補價第二市場以430萬元易手，實用呎價10,094元。

●旺角SKYPARK高層D3室，實用面積約310方呎，採開放式設計，原先開價630萬元，後減價2萬元或約0.3%，最終以628萬元沽出，實用呎價約20,258元，原業主約於2016年6月以約527.9萬元購入，持貨約4年轉手帳面獲利100.1萬元離場，賺價約19%。

●旺角利奧坊．曉岸1座中層F室，望泳池景，開放式間隔，實用面積約198方呎，單位以450萬元放盤1星期，即獲外區客接洽，議價後減價17萬元，以約433萬元成交，實用呎價約21,869元。

●奧運站柏景灣8座高層A室，三房連多用途房間隔，望海景，實用面積約737方呎，以約35,000元放租1個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以33,000元租出，實用呎租約44.8元，新租客為家庭客，睇樓數次後決定承租。

●長沙灣昇悅居3座中高層A室，實用面積512方呎，兩房間隔，區內客斥資908萬元承接，實用呎價約17,734元，原業主於2009年11月以340萬元入市，帳面獲利568萬元，升值逾1.6倍。

●長沙灣豐盛居低層A室，兩房間隔，實用面積約504方呎，以845萬元放盤1星期，即獲區內客接洽購，議價後減價45萬元，以約800萬元成交，實用呎價約15,873元。

●荔枝角美孚新邨2期百老滙街37號高層C室，實用面積450方呎，一房間隔，望園景，最初開價700萬元，議價後以678萬元成交，實用呎價15,067元，新買家為同區上車客。

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新界區

●大圍居屋美柏苑中層4室，實用面積446方呎，兩房間隔，以未補價第二市場價527萬元易手，實用呎價約11,816元，新買家感單位少有放盤，即購入自住，原業主於2017年5月以255.2萬元登記入市，持貨約3年，是次沽出單位獲利約271.8萬元，單位升值約107%。

●大圍盛世2座北翼低層A室，實用面積667方呎，套三房間隔，日前以1,130萬元易手，實用呎價16942元。

●東涌昇薈本月錄3宗成交，追平上月全月，其中10座高層H室，實用面積449方呎，一房間隔，叫價680萬元，單位最近租出，月租14,300元，新近有買家願意連租約承接單位，所以價錢上原業主願作出讓步，最終減價25萬元，以655萬元成交，實用呎價14,588元。

●屯門菁雋高層26室，實用面積168方呎，開放式間隔，租客鍾情屋苑屬區內較新入伙的樓盤，可即租即住，加上業主考慮到租客有良好職業，願意輕微調整租金，減租100元，以月租7,900元租出，實用呎租47元。

●屯門慧豐園1座低層G室，兩房兩廳間隔，實用面積476方呎，新買家為區內客，表示熟悉該區環境，加上樓價符合預算，決定斥資535萬元購入上址作自用，實用呎價11,239元。

●屯門南浪海灣3座中層H室，實用面積840方呎，套三房間隔，享部分河景，獲家庭客以21,000元租入，實用呎租約25元，業主於2010年以約395萬元買入，租金回報約6.4厘。

●天水圍居屋天盛苑H座高層3室，實用面積506方呎，獲區內白居二中籤者，於未補價第二市場以443萬元購入自用，實用呎價8,755元。

●元朗朗屏8號5座高層B室，實用面積491方呎，兩房間隔，叫價780萬元，經上車客議價後，減價22萬元，以758萬元易手，實用呎價15,438元。

●大埔太湖花園7座中層F室，實用面積約355方呎，兩房間隔，新買家為首置人士，議後價以578萬元入市，實用呎價約16,282元。

●沙田欣廷軒7月暫錄約2宗成交，近日5座高層F室，實用面積419方呎，兩房間隔，開價約780萬元，議價後以778萬元沽出，實用呎價18,568元。

●馬鞍山海典灣1座中層G室，實用面積約477方呎，兩房間隔，今年4月下旬以760萬元放售，其後減價12萬元或約2%，日前以748萬元交吉沽出，實用呎價約15,681元。

●馬鞍山帝琴灣凱琴居11座低層B室，單位建築面積1,510平方呎，實用面積1,208平方呎，套3房連工人套房間隔，開價1,480萬元，議價後連車位以1,360萬元易手，實用平均呎價11,258元。

●馬鞍山新港城7月暫錄約5宗成交，新近錄得G座低層3室，實用面積363方呎，兩房間隔，議價後以598萬元易手，實用呎價16,474元。

●馬鞍山迎海6座低層G室，實用面積547方呎，兩房兩廳連儲物室間隔，原先開價900萬元，最終以895萬元沽出，實用呎價16,362元。

●馬鞍山聽濤雅苑11座中層B室，實用面積794方呎，三房兩廳連儲物室間隔，以月租26,000元租出，實用呎租32.7元，業主於1997年8月購入上址，當時作價775萬元，現享租金回報率達4厘。

●西貢輋徑篤村雙號屋全幢，三房兩廳間隔，連天台約600方呎，望全海景，原先叫價2,250萬元，以2,100萬元沽出，外籍原業主於2015年3月購入，當時作價1,660萬元，持貨至今轉售，帳面獲利440萬元。

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