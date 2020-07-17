【旅業蕭條】中國國航客貨運降 預告上半年業績受創
2020年07月17日 20:42
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中國國航(00753)公布，6月客運運力投入按年下降57.9%，按月上升11.1%；旅客周轉量按年下降64.9%，按月上升10.5%。其中，國內客運運力投入按月上升11.5%，旅客周轉量按月上升 9.7%；國際客運運力投入按月上升3.6%，旅客周轉量按月上升38%；地區運力投入按月上升10.7%，旅客周轉量按月下降25.6%。平均客座率為67.1%，按年下降13.5個百分點，按月下降0.4個百分點。其中，國內航線按月下降1.1個百分點，國際航線按月上升15.3個百分點，地區航線按月下降1.4個百分點。
貨運方面，貨運運力投入按年上升 1.6%，按月下降17.8%；貨郵周轉量按年下降23.5%，按月上升1.7%；貨運載運率為36.3%，按年下降11.9個百分點，按月上升7個百分點。
集團表示，由於疫情對航空運輸業的影響，預計2020年上半年經營業績會受到重大影響。
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