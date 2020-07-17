【旅業蕭條】中國國航客貨運降　預告上半年業績受創

貨運方面，貨運運力投入按年上升 1.6%，按月下降17.8%；貨郵周轉量按年下降23.5%，按月上升1.7%；貨運載運率為36.3%，按年下降11.9個百分點，按月上升7個百分點。

集團表示，由於疫情對航空運輸業的影響，預計2020年上半年經營業績會受到重大影響。

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