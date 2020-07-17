新盤UPDATES：九龍傳統豪宅區項目部署登場

各大發展商相繼啟動下半年開盤攻勢，繼新界區上車盤日前公布開價後，九龍傳統豪宅區亦有高價項目部署登場，料將帶動大型物業交投氣氛轉旺。

●St. George's Mansions獲批預售

發展商早前透露，項目是次特別邀請國際知名建築大師操刀設計，建築成本創集團新高。該盤提供175伙，主打三房、四房大單位，三房面積約1,800方呎，四房面積約2,000至2,100方呎，小量兩房戶面積約800方呎。

●高爾夫‧御苑連沽5洋房 套現逾2.5億

一手洋房銷情理想。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，粉嶺高爾夫球會旁項目高爾夫‧御苑，8天內速沽5幢洋房，全部連雙車位售出，合共套現超過2.5億元，買家來自港島、九龍及新界不同地區。

其中成交價最高為A11洋房，實用面積2,643方呎，連1,170方呎花園，並附設泳池，連雙車位以逾5,502.92萬元沽出，創項目售價新高，呎價20,821元。項目至今累售332伙，共套現逾33億元，對銷情滿意。

●恆大·睿峰推售83伙 買家分組到場揀樓

疫情再度爆發亦無礙新盤銷售。長沙灣恆大‧睿峰限量周五(17日)早上加推83伙發售，發展商於上午起率先安排A組大手買家到場揀樓，買家反應踴躍，秩序井然。

發展商因應疫情因素，是次推售單位已於昨日進行抽籤，並安排中籤人士分批到場選購單位，藉此減低人群聚集風險。

同時，售樓處亦增設抗菌塗層以加強消毒，每位入場人士於進場前須量度體溫，發展商亦提供消毒搓手液消毒雙手，並會派發口罩。而買家等候區亦分區及設置隔板，每組排隊分隔距離將限制在1米左右。

該批單位日前截止接受認購，共錄得約840個意向登記，超額認購約9.1倍。

截至下午6時正，該盤暫沽38伙。當中不乏大手成交個案，包括兩組買家分別大手購入4個單位，兩組買家共涉資約7,000萬元。

●形薈特色戶售5280萬元 呎價逾4.2萬

疫潮重臨未有打擊豪宅買家入市意欲。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產旗下筲箕灣形薈，剛售出1A座35樓Penthouse C特色戶，實用面積1,245方呎，天台面積897方呎，連車位成交價5,280萬元，呎價42,410元。

●尚悅‧嶺頂層特色戶呎售近1.95萬元

●屯門上源料快將交樓

萬科香港的屯門上源，今年3月已獲發出入伙紙，預計關鍵日期為8月2日，料稍後將啟動交樓入伙程序。項目由5座住宅大樓及30座洋房組成，共提供1,154個單位。

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