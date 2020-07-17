【夜市UPDATES】美股早段平淡　港股夜期輕微高水

市場缺乏新消息，美股周五(17日)早段表現平淡，道指現報26,719點，跌14點或0.06%；標指報3,218點，升3點或0.1%；納指報10,481點，升7點或0.07%。高盛預測今年底前將會有新冠肺炎疫苗面世。

港股外圍跟隨牛皮，恒指夜期現報25,166點，升16點，高水77點。

Guggenheim環球投資總監米納德(Scott Minerd)稱即使美股出現90年代末的泡沫，他仍看好，因它正獲政府「人為地」支持。他認為，投資者宜繼續持長倉，估計寬鬆的貨幣政策會進一步推高風險資產價格。

現時標指的今年市盈率約25倍，與2000年科網泡沫爆破時相若，米納德指，大型企業如蘋果公司(Apple Inc.)、微軟及亞馬遜的升勢，很大程度受企債孳息所帶動。

富國銀行的環球資產配置策略主管Tracie McMillion相信，即使出現短期波動，大型科企將繼續領導大市，因這些股份具有資本開支和再投資的潛力，前景勝過落後的行業如能源、原材料或工業股。

公司消息方面，網絡電視Netflix受惠疫情下在家煲劇的趨勢，，第2季用戶大增1,000萬，超過市場估計的830萬，惟公司對來季預測保守，料第3季新上客數目僅250萬，不足預期的一半，加上上季純利遜預期，消息拖累Netflix周五股價早段急挫6.42%，至493.53美元。

全球最大基金公司貝萊德次季純利12億美元，經調整後每股賺7.85美元，遠好過市場估計的6.97美元，期內收入達36.5億美元，亦高於預期的35億美元。貝萊德上季交易所買賣基金(ETF)及互惠基金淨吸資622億美元，整體管理資產規模按年升7%至7.3萬億美元。貝萊德股價早段報572.67美元，升1.01%。

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