香港期交所23隻指數期貨獲准在美銷售

香港交易所旗下的期貨交易所宣布，美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)已批准23隻指數期貨(寬基指數)合約可於美國境內銷售。美國投資者可以在美國買賣有關合約。

期交所亦推出2款MSCI印尼指數期貨，分別為MSCI印尼(美元)指數期貨及MSCI印尼淨總收益(美元)指數期貨，可於期交所進行交易。不過，除了獲美國證券交易委員會(SEC)授權的合資格市場參與者外，美國投資者將不得買賣有關合約。

另外，新加坡金融管理局對於期交所推出的MSCI新加坡淨總收益(美元)指數(MSN)期貨，以及MSCI新加坡自由淨總收益(美元)指數(MGN)期貨並無其他意見，並分別於今年7月20日及8月3日推出。

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