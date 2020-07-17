【危機升級】全球債務首破2千萬億港元　穆迪警告違約潮

疫情激起市場震盪，促使各國加大發債力度救亡，同時預示違約風險激增！國際金融協會(IIF)最新報告顯示，今年首季全球債務急飆至破紀錄的258萬億美元(約2,012萬億港元)，使季內全球債務佔國內生產總值(GDP)比例增至331%的歷史新高，亦為史上最大季度增幅。銀行界人士指，首季疫情尚未呈現大規模爆發，環球央行的救市計劃大多於次季出台，預料債務餘額將持續衝高，反映風險更大。

該機構數據顯示，第一季債務餘額較去年第4季增加1.1萬億美元，儘管債務水平上升速度低於2015至2019年的季度平均增幅，但隨着各國實施防疫封鎖，全球各地政府、企業、金融機構及家庭的債務自3月以來加速上揚。

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享表示，疫情對環球經濟帶來極大衝擊，各國經濟損失規模龐大，故央行發債救市屬無可厚非，然而，首季疫情仍未完全發酵，意味債務規模尚未見頂，料第2季將持續升勢，尤其政府債務上升空間較大。至於私人企業債務，他坦言，不少美國大型油企已經撐不住倒閉，債務已被撇帳，部分企業亦減少資本投資，因而估計私人企業債務升勢或有所放緩。

IIF報告提及，第2季整體債券發行量達12.5萬億美元，形容是「令人咋舌」的紀錄高位，相較2019年季度平均值為5.5萬億美元，明顯呈爆炸式上揚。上述債券發行中，有六成來自各國政府，超過92%的政府債券屬投資級。其中，在成熟市場的債券佔GDP比率，由2019年的380%升至392%，當中尤以加拿大、法國、挪威和美國在金融部門以外的債務比率升幅最為明顯。

值得留意的是，新興市場國家債務為72.5萬億美元，美元債務價值下跌了7億美元，主要由於新興市場貨幣兌美元貶值，至於新興市場債券佔GDP比率，由去年的220%升至230%。而首季中國債務佔GDP的比重亦增至318%，為有史以來最大季度增幅，估計比重最終會達到335%。

IIF亦提醒，到今年底，新興市場將有大約3.7萬億美元的債務到期，明年更增至4萬億美元，風險不容忽視。王良享表示，新興市場國家的債務尤其受本地貨幣兌美元匯率影響，若美匯指數下跌，有利新興市場償還債務，預期目前至今年底，美元將下跌5至7%。

【穆迪警告414家企業瀕臨違約 創新高】

事實上，經濟收縮令企業愈益陷財困，發債趨升顯然非佳兆。外電引述評級機構穆迪警告，有高達414家企業瀕臨違約，創歷史新高，較2008年和2009年金融海嘯期間的高峰更高出42%。

名單內包括3個評級最低的企業(Caa1、Caa2和Caa3)及評級高於違約4個等級(B3)，但有降級風險的企業。名單中大多數新增的企業來自消費者和商業服務領域，在名單中的佔比近25%。

穆迪指出，與違約相關的降級企業案例在第2季激增至52家，遠高於第一季的不到20家。在投資級市場和高收益市場中，穆迪並沒有給予任何一個產業正向樂觀的前景，也是有史以​​來首次。

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