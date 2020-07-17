買家「避炎」！藍籌屋苑周末預約睇樓5個月最靜

香港出現新冠肺炎疫情第三波大爆發，準買家紛紛「避炎」，各區預約睇樓量即時插水。代理行指出，十大藍籌屋苑周六、日僅錄428組睇樓，創約5個月最靜，按周顯著下跌14.1%，當中天水圍嘉湖山莊挫逾50%最多。個別疫情重災區如慈雲山，區內部分地產代理行更出現零預約情況。

中原表示，上周末該批屋苑共錄498組預約睇樓，本周同期銳減70宗，已連跌兩周，並為21周新低。該行伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄50組預約參觀，按周急挫54.5%，主因是疫情嚴峻，準買家外出睇樓意欲不大，加上屋苑盤源短缺，連有租約的單位都不多，叫價硬淨。

【太古城議價幅度擴至4%】

該行侯惠良透露，細價指標沙田第一城受疫情影響，不少市民選擇假期留在家中，睇樓相對減少，本周末錄約50組預約，較上星期下跌16.7%，預期本月該盤二手交投有機會減少。

市區項目情況相若，中原趙鴻運稱，鰂魚涌太古城同期預約睇樓量跌16.7%至25組，大部分自住業主都不願意開門，而叫價態度亦軟化，議價幅度擴闊到3至4%，部分買家則積極還價。

【代理籲撤辣 激活成交】

至於連日都有確診人士出現的慈雲山一帶屋苑，世紀21富山黃澤龍指，除了有急切套現需要的業主，其他放盤根本不會接受預約睇樓，代理為安全都不願帶客上門，該行今、明兩日未有預約參觀。而大部分業主現時都願意擴大議幅。他認為，政府應撤辣，放寬部分限制，才可令樓市成交增多。

該行劉倩彤稱，鄰近黃大仙、新蒲崗的二手市，睇樓量都大跌70至80%，近日都以急於租樓的客人睇租盤為主，買賣客源入市步伐開始放緩，市場放盤因而增加。

【瓏璽累減132萬獲承接】

此外，市場繼續湧現劈價損手貨。利嘉閣蔡詠詩透露，西南九龍瓏璽1座低層A室，實用面積約1,462方呎，1月開始放盤，累減132萬元，以4,168萬元沽出，呎價約28,509元，原業主持貨近8年，帳面只升值約2%。

資料顯示，元朗娉廷一幢單號洋房，以1,918萬元登記轉手，以實用面積1,576方呎計，呎價約12,170元。原業主持貨約4年，帳面蝕讓兩萬元。

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