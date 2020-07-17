內地首家！立訊精密有望獲iPhone組裝業務

財經媒體彭博報道，立訊精密將收購緯創資通在華的iPhone生產部門，交易價值4.72億美元(約36.8億港元)。在中美貿易關係緊張之際，該交易可能使立訊精密成為第一家獲得令人羡慕的iPhone組裝業務的中國內地公司。

總部位於台灣的緯創資通是組裝蘋果公司iPhone的僅有三家代工製造商之一，周五(17日)該公司表示，同意將華東的兩家子公司以33億元人民幣價格出售給立訊精密。據消息人士透露，其中一家子公司位於昆山，是緯創唯一的一個iPhone生產基地。

緯創資通的代表表示，賣給立訊精密的昆山工廠生產智能手機，筆記型電腦和聯網設備，該公司將把其中一些產品的生產轉移到內地其他地方。該代表拒絕評論iPhone業務。蘋果公司代表沒有立即回覆通過電子郵件發送的置評請求。

立訊精密和其他代工商長期以來一直在競爭組裝蘋果公司最賺錢的產品。緯創資通是3個iPhone組裝商中最小的，規模遜於和碩和鴻海精密。緯創繼續在印度組裝更便宜的iPhone。

廣發證券分析師Jeff Pu表示，通過收購緯創資通的iPhone部門，立訊精密將成為iPhone的組裝商，這首先會對和碩在中國內地的iPhone業務構成威脅。

緯創資通在一份電子郵件聲明中表示，該交易預計將在年底前完成，尚待監管部門批准。

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