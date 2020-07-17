新冠肺炎：高盛料美國年底前可能有疫苗

財經媒體彭博報道，高盛分析師預測，第一種針對新冠病毒的疫苗今年晚些時候可能在美國上市。

高盛以Salveen Richter為首的分析師們表示，市場對Moderna向美國監管機構提交將於7月27日開始的3萬患者試驗初步結果的潛力估計不足。高盛認為，另有4個疫苗項目將於夏季進入測試階段，進一步增強了疫苗今年成功推出的機會。

該行預計將於今年夏天開始進行大規模測試的試驗接種項目，分別是輝瑞與BioNtech SE的合作、阿斯利康與牛津大學、Inovio Pharmaceuticals Inc.，以及科興控股生物技術有限公司。

疫苗多快可以獲得監管部門的批准一直是華爾街爭論的主題，尤其當分析師權衡一種疫苗在美國11月大選之前面世的政治含義時。與此同時，英國、美國和加拿大政府指控俄羅斯國家情報機關以駭客方式入侵國際製藥和學術研究機構，以期贏得研制疫苗的競賽。

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