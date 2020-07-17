新冠肺炎：G20周末或考慮向最貧困國家提供更多幫助

財經媒體彭博報道，隨着新冠疫情持續構成衝擊，本周末20國集團(G20)或將不得不考慮為世界上最貧困的國家提供更多援助，3個月前，它們同意讓這些國家暫停償付債務。

G-20的財長和央行行長將於周六(18日)舉行網絡會議，討論和協調分階段採取措施促進全球經濟復甦，其中將包括債務減免之外的其他舉措。

4月份召開上一次會議時，新冠疫情主要集中在亞洲和歐洲，而目前則在美洲和非洲傳播更快。許多國家的感染率攀升，除了衛生和社會開支外，還面臨不斷走高的舉債成本。

世界主要國家央行出台的空前刺激措施，幫助大部分新興國家重新取得國際資本市場的渠道，但是一些通常無法獲得大規模借款的小國仍舊需要幫助。

Georgetown University法學教授Anna Gelpern在7月9日的一次會議上說：「關注債務很重要，但我們不應只關注債務而排除其他問題，目標必須是為了因應公共衛生衝擊，提供必要的資金。如何做到這一點是第二個階段的問題。」

G-20於4月份達成協議，旨在暫時豁免在疫情面前尤為脆弱的國家大約120億美元的雙邊債務，73個合格國家中已有41個提出申請。巴黎俱樂部豁免了13億美元的債務，國際貨幣基金組織(IMF)則撥出1,000億美元，供低收入和新興市場國家獲得應急資金。

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