數字王國售虛擬實境業務　涉資1.02億元

LEAD TURBO Ltd.主要從事虛擬實境及增強實境硬件、智能穿戴裝置、虛擬實境軟件開發工具包及其他相關產品的研究。

根據協議，出售事宜須待DD Network的董事會批准有關買賣待售股份的轉讓登記；姜濤須簽立以DD Network為受益人的待售股份股份押記，作為於完成後全數支付代價的擔保；買賣待售股份的授權獲得DD Network及買方董事會批准；及LEAD TURBO Ltd.現時股東林哲鉅交付其確認函，確認其已放棄其根據收購協議有關買賣待售股份的一切優先購買權。

另外，有關款項將分三期支付，每期支付3,400萬元。首期須於完成日期起14天內支付；第二期須於完成日期的第一周年當日或之前支付；第三期須於完成日期之第二周年當日或之前支付。

出售完成後，LEAD TURBO Ltd.將不再為公司的附屬公司，其資產、負債及財務業績將從綜合財務報表中剔除。

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