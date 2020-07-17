【財經評論】財困破產潮再起　債泡瀕爆宜撤辣

香港6月個人破產宗數按年大增35%，不但高於上半年月均宗數，總結次季更創2009年第3季以來單季新高。追根溯源，面對貿易戰、社會動盪、疫情和政治事件的連環衝擊，破產宗數上升正是經濟衰敗之象。依照目前形勢，年內申請破產宗數或上衝萬宗關口，企業強制清盤個案亦在趨升，各方宜對社會債務狀況轉差有所警惕！

數據顯示，6月個人破產宗數達886宗，較上半年每月平均宗數高出18%；若以第2季合共近3千宗計算，更是2009年第3季以來單季最多。背後離不開債務和失業兩瓣，綜觀造成個人破產的債務，主要來自樓按和私人信貸兩方面。雖然樓價如今仍高企，但失業率已升至近6%的15年新高，逾廿萬人加入失業大軍，仍未計被迫放無薪假的一群，他們失去了最基本的固定收入，即使息率再低、樓價相對平穩，又如何能支撐沉重的樓按負擔呢？最終只能眼巴巴地看着失救。

面對貿易、旅遊、零售等多個行業陷水深火熱，本來撤銷樓市辣招，盤活交投，讓用家上車、使企業可靈活調動資產應付逆境，是值得一試的「挺經濟」策略。偏偏港府至今依然故我、忠言逆耳，去年當局降低首置人士按揭貸款的樓價上限及壓力測試要求，變相讓更多未具能力的用家以高價、高成數按揭上車。如今經濟再差下去，樓價大調整是早晚的事，這批業主頓成負資產的高危群！

至於私人信貸方面，目前疫情反覆使禁聚令難撤，嚴重打擊消費意欲，預示着愈來愈多人將失業。眼看今年首季信用卡交易額按季大跌逾一成，正反映經濟不景氣，次季料進一步惡化，尤其須留意信用卡撇帳率，以及拖欠和經重組合併比率的變化。

此外，六月企業遭提交強制清盤呈請宗數按年急升六成半，而單是5、6月的相關呈請已佔去年上半年總宗數近六成。若稍後港府提供的「保就業」計劃工資補貼期完結，面對內部經濟復甦緩慢、外部需求又疲弱，只怕不少企業年關難過，後果恐超想像。

說到底，失業率持續上升，會為資產價值帶來龐大調整壓力，單靠「北水」南來支撐大局是長貧難顧。港府必須設法善用財政儲備及撤辣，加強固定投資，降低營商成本，穩定就業市場，否則社會財富嚴重失衡的問題將益形凸顯，困局更難治理。奉勸官員別只管高唱金融健全、競爭力頂呱呱，到頭來卻難掩管治無能與無奈！

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