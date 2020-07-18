東方日報B2：個人破產呈請　全年恐過萬宗

疫情肆虐重挫個人以至企業生計，市民的財政壓力正「浮上水面」。破產管理署資料顯示，上半年提交個人破產呈請書數目達4,497宗，按年增加16.5%。經濟師表示，疫情正捲土重來，下半年失業率料由五月份的5.9%，升至6%以上，料全年個人破產呈請突破一萬宗，按年升幅逾兩成。

據破產管理署數據，單計6月份，破產呈請數目亦達886宗，按年增加35.68%;而六月份強制公司清盤呈請按年飆升65.51%，至48宗。上半年提交強制公司清盤呈請宗數則按年微跌3.96%，至194宗。

華僑永亨銀行經濟師李若凡指，上半年破產宗數增加，反映企業的經營困難，致失業率上升。隨着新一波疫情爆發，政府再度收緊防疫措施，預計更多中小企收入將無以為繼。此外，政府的刺激措施並非無限期推出，一旦「保就業」等援助計劃完結，失業情況將更嚴峻。

過往每逢出現經濟危機，破產宗數均呈升勢，她認為，今次亦不例外，餐飲、酒店及零售業直接受疫情打擊，恐成清盤或破產「重災區」，除非年內環球經濟反彈以及疫情受控，否則本地破產升勢難以逆轉。

鐘錶商天時貿易公司經理尹明義坦言，「現時營商環境一定係差，爭在差到咩地步」，進出口業行業仍可勉強捱下去，因買家可透過網上方式訂貨，若零售商成功轉型網購，亦有一線生機。但旅遊業需要旅客來港才有生意，現時根本無計可施。

尹氏續指，企業沒有生意的情況下，若不能轉型便要倒閉，「冇理由要老闆日日蝕」。在疫情持續下，他估計至年底企業營商環境亦不會改善，企業清盤倒閉情況料會逐步浮現。

專責處理破產申請及債務重組的律師孫楚雍解釋，市民申請破產主要考慮三大因素，包括憂慮個人財政實力、工作前景以及外來財務壓力，若債務負擔沉重及積蓄耗盡，在預期收入前景仍然暗淡下，便會考慮破產。

事實上，上半年香港政府推出多項紓困方案力挽狂瀾，孫氏認為，雖然相關措施有助市民或企業減壓「止咳」，延遲破產高峰期爆發，但如果疫情久未受控，企業早晚捱不住，料下半年個人破產呈請宗數將高於上半年。

隨着本地經濟陷入衰退，據悉部分銀行已收緊貸款審批，孫氏擔憂，若銀行進一步主動「Call Loan」，要求客戶償還貸款令其資金鏈斷裂，屆時破產情況將更惡劣。但他提醒，市民破產後普遍不會獲銀行、保險及地產公司等聘用，亦有機會影響公務員晉升。

資深銀行界人士透露，近月業界確實對貸款業務轉趨警惕，例如於審批私人貸款時更關注工作狀況，其中包括致電客戶在職公司查問，另外會將貸款額打折扣，假如客戶合資格申請100萬元，則減至80萬元等。但該銀行家相信，業界「唔會Call Loan逼死啲客」，坦言有關做法除令公司聲譽受損，監管機構亦不會贊成。

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