高銀7.5%股份抵押予爪哇主席
2020年07月18日 00:30
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高銀金融(00530)周五(17日)早上開市前宣布股份停牌，以待刊發有關其內幕消息之公告。同日聯交所股權披露顯示，爪哇控股(00251)主席兼執行董事呂榮梓於周二取得了高銀逾5.24億股股份的保證權益，相當於公司已發行股本約7.51%。
如果以高銀停牌前報0.99元計算，該批股份價值約5.18億元。由於股權披露沒有交代任何交易代價金額，反映該批高銀股份疑抵押予呂氏。
高銀金融旗下九龍灣高銀金融國際中心本周初傳因債務問題被接管，該大廈的租戶收到一名自稱接管人的通知，指租戶以後毋須向業主交租，而改向接管人交租。高銀周二主動停牌，以待發布內幕消息。
其後，公司於周四發公告解釋事件，稱正尋求87億元新融資及尋求出售一幅啟德住宅地以解決債務，並表明已入稟香港高等法院質疑該些自稱接管人的行事。同日聯交所股權披露顯示，中國工商銀行(澳門)周三承押了約19.7億股高銀股份，佔高銀約28.18%股權。以該股停牌前收市價計，押股市值約19.5億元。
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